Calendario anagrafe canina in Gallura, ecco il programma del mese di gennaio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il calendario dell’Anagrafe canina della Assl di Olbia del mese di GENNAIO: l’Area Socio sanitaria ricorda l’obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l’animale al registro dell’anagrafe canina e anche l’obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell’animale.in cui ne entra in possesso e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della loro eventuale cessione. Per il territorio della Gallura eventuali variazioni, come la proprietà, il luogo di detenzione del cane, lo smarrimento, furto e anche il decesso, devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente segnalati al Servizio Veterinario dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Assl di Olbia, presso la struttura San Giovanni di Dio; è possibile contattare il Servizio componendo il numero 0789/ 552220, o al fax 0789/552101 o all’indirizzo mail s-veterinario-c@aslolbia.it .Il Servizio veterinario comunica che, in assenza di prenotazioni, il veterinario non sarà presente nel comune, pertanto l’anagrafe verrà rinviata di un mese o sino a quando non vi saranno prenotazioni. Si comunica inoltre che, in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione, per alcuni soggetti è possibile fissare giornate dedicate con interventi presso le sedi dei richiedenti (come ad esempio le associazioni di volontariato, compagnie di caccia, aziende zootecniche).Gli interessati possono presentare la richiesta al servizio Veterinario per concordare la data.Chi non avesse ancora ottemperato a tale obbligo, deve provvedervi al più presto.Cosa fare per iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina della Assl di Olbia ?Il proprietario deve rivolgersi:- al Servizio Veterinario dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Assl di Olbia- ad un medico Veterinario libero professionista, accreditato dalla Assl.I veterinario provvedono a inserire sotto la cute del cane un microchip che consentirà di identificherà in modo univoco e permanente il cane e, contemporaneamente, iscrivere il cane nell'anagrafe canina della Regione Sardegna.Calendario dell’anagrafe canina del mese di GENNAIOIl Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Assl di Olbia ricorda alla popolazione che per una migliore erogazione del Servizio è necessario prenotare l’intervento nel proprio Comune di residenza (il recapito telefonico da contattare viene inserito tra parentesi al fianco del Comune).09.01.2018 - Nel comune Padru (10.00 – 10.30) (tel. 0789/454017);10.01.2018 - Nel comune di Arzachena (ore 09.00 – 10.00) (tel. 0789/81111 - 849121); Budduso’ (10.00 – 10.30) (tel. 079/7159009); Alà dei Sardi (11.00 – 11.30) (tel. 079/7239003);11.01.2018 - Nel comune di Palau (09.00 – 09.45) (0789/770860-63-66); La Maddalena (10.45 -11.30) (0789/790655);12.01.2018 - Nel comune Budoni (08.30 – 09.30) (0784/844007 - 843001); Luogosanto (09.00 – 10.00) (tel. 079/668035); San Teodoro (10.00 – 10.45) (tel. 0784/852010); Loiri Porto San Paolo (ore 11.00 – 11.30) (tel. 0789/415013 – 348/6549351); Oschiri (12.00 – 13.00) (tel. 079/7349006);15.01.2018 - Nel comune di Telti (08.30 – 09.30) (0789/43007); Sant’Antonio di Gallura (09.00 – 10.00) (079/669013); Monti (10.00 – 10.45) (tel. 0789/478223); Berchidda (11.00 – 11.45) (tel. 079/7039008);17.01.2018 - Nel comune Olbia, San Pantaleo (09.00 – 10.00) (0789/52002); Golfo Aranci (10.30 – 11.15) (tel. 0789/46952); Olbia, al piano terra dell’edificio all’ingresso della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, in viale Aldo Moro (ore 15.00 – 17.00) (tel. 0789/52002);19.01.2018 - Nel comune Santa Teresa di Gallura (10.00 – 11.00) (tel. 0789/740907);22.01.2018 - Nel comune di Calangianus (08.30 – 09.30) (336/243875): nell’ambulatorio di Calangianus verrà effettuata anche la microchipatura dei cani del comune di Luras (tel. 079/645213 – 392/9669919); Tempio Pausania (10.00 – 11.00) (079/679943); Bortigiadas (11.30 – 12.30) (tel. 079/627014); nell’ambulatorio di Bortigiadas verrà effettuata anche la microchipatura dei cani del comune di Aggius;29.01.2018 – Nel comune di Aglientu (09.00 – 09.45) (tel. 079/6579115);31.01.2018 - Nel comune di Badesi (10.00 – 11.00) (tel. 079/683108 - 683144); Trinità d’Agultu e Vignola (09.00 – 10.00) (tel. 079/6109920 - 906);Informazioni sul calendario dell’anagrafe canina possono esser fornite anche da ciascun ufficio comunale.