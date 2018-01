Lavori Abbanoa, possibili disagi in tutti i comuni della Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Data la complessità dell'intervento dalle 9 del mattino saranno operativi quattro elettromeccanici specializzati in lavori di manutenzione sulle linee di media tensione, che procederanno con la sostituzione di un grosso trasformatore (e relativi cavi di collegamento). Per consentire alla squadra di operare in sicurezza e procedere poi con il ripristino della funzionalità dell'impianto sarà chiaramente necessario interrompere la produzione di acqua potabile verso i Comuni alimentati dal potabilizzatore, che fino all'esaurimento delle scorte dei serbatoi non risentiranno dell'intervento.Olbia, Monti, Telti, Loiri Porto San Paolo, Padru, Golfo Aranci, San Teodoro e al Consorzio Costa Smeralda.Abbanoa cercherà di comprimere quanto più possibile i tempi di intervento, stimati in circa 8 ore (9-17) ma non sono esclusi disservizi e/o cali di pressione e portata, specie nelle ore pomeridiane e in particolar modo nella parti più alte dei Comuni interessati. Eventuali fenomeni di torbidità potrebbero invece essere legati allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, in quel caso sarà cura degli operatori Abbanoa procedere con le necessarie operazioni di flussaggio delle reti.Abbanoa, infine, ricorda che qualsiasi anomalia può essere segnalata al numero dedicato (segnalazione guasti), attivo h24 e gratuito 800 022 040.