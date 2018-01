Domani a Palau in scena lo spettacolo teatrale Fiore di Cactus

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La nuova stagione teatrale, che abbraccerà il periodo gennaio / aprile 2018, è stata approvata dal Commissario straordinario, che ha deliberato di finanziarla con 38mila euro.E’ stata inoltre garantita, tra gennaio e marzo 2018, la prosecuzione della rassegna “Teatro ragazzi”, coerentemente con gli scopi di promozione e valorizzazione della cultura teatrale e dell’offerta formativa per le scuole del territorio, nell’ambito dell’orario scolastico.Saranno 4 le rappresentazioni di prosa proposte, in esclusiva per la regione, dal Cedac Sardegna. Ad esse si aggiungono 3 matinée per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori.Per gli spettacoli serali, il costo massimo del biglietto fissato dal Comune è di 15 euro, con formule di abbonamento per l’intero ciclo non superiori a 50 euro. Per le scuole non supererà i 4 euro.Ecco il cartellone degli eventi programmati al teatro Montiggia:martedì 9 gennaioFiore di Cactus di Pierre Barillet e Jean- Pierre Grédycon Benedicta Boccoli – Maximilian Nisiregia Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovesegiovedì 1 febbraioL’avaro di Molièrecon Alessandro Benvenutiadattamento e regia Ugo Chitivenerdì 2 marzoSeparazione di Tom Kempinskicon Marina Thovez e Mario Zuccaregia Marina Thovezsabato 14 aprileAlla faccia vostra!!! di Pierre Chesnotcon Gianfranco Jannuzzo – Debora Caprioglio – Antonella Piccoloregia Patrick Rossi Gastaldi_______________________venerdì 19 gennaioBianca come la neveda Andersencon Giulia Giglio e Federico Nonnis(per materne e elementari)martedì 20 febbraioNata dalla lunadi e con Virginia Viviano(per le medie)giovedì 15 marzoRaptusscritta e interpretata da Rossella Dassuregia Alessandro Lay(per le superiori)Per info su biglietti e abbonamenti: www.cedacsardegna.it , tel.328.2397198