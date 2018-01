Olbia capitale del taekwondo, per la seconda volta ospiterà i campionati italiani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, per il secondo anno consecutivo, è stata scelta per ospitare i campionati italiani di taekwondo, specialità combattimento. Ma quest’anno i campionati saranno addirittura due, e non uno, come nel 2016.Sarà dunque un lungo week-end, quello in programma da venerdì 2 a domenica 4 marzo al Palaltogusto di Olbia, durante il quale si potranno ammirare le categorie cadetti (i nati tra il 2004 e il 2006) e junior (2001-2003) cinture nere nei loro combattimenti più difficili. Una riconferma importante per il taekwondo isolano e per tutto il comitato regionale. Un’opportunità per tutti gli atleti sardi che potranno sfidarsi in casa, senza dover affrontare spese eccessive con i viaggi fuori dai confini isolani.Orgogliosa il presidente Ornella Zucca: “E’ una grande soddisfazione essere riusciti a riconfermare i campionati italiani in Sardegna. Una grossa opportunità per noi. Fonte di orgoglio per il nostro operato. Il lavoro sarà duro: organizzare una gara di questo livello ha bisogno di soldi e tempo per predisporre tutto al meglio, ma le soddisfazioni ripagano la fatica. Ringrazio la Federazione Italiana WT, con il suo presidente Angelo Cito, che ha creduto in noi, e ci ridato la gara.”Olbia attenderà con ansia questo evento, sia per lo spettacolo, che per gli introiti importanti che un evento di questo rilievo porta alla città. Ora spetta al taekwondo isolano far vedere quanto vale, con le sue 48 società tesserate. Chissà che tra di loro sbocci il nuovo Carlo Molfetta!