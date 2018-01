A La Maddalena apre l'ambulatorio infermieristico di diabetologia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Da questa settimana l’Ats-Assl Olbia potenzia il servizio di Diabetologia avvicinandolo alla popolazione di La Maddalena: l’attività verrà garantita dal lunedì al venerdì dal personale infermieristico specializzato, mentre i medici saranno presenti in ambulatorio ogni 15 giorni.Per i pazienti diabetici l’accesso all’ambulatorio infermieristico di Padule sarà diretto, mentre per i pazienti che ancora non hanno diagnosi di patologia verrà programmata una visita con il diabetologo.A Padule, nel corso dell’anno, verranno inoltre organizzati dei gruppi di educazione alle gestione della patologia, in particolare rivolto ai nuovi pazienti, che potranno così confrontarsi con gli esperti nella gestione della malattia. Da febbraio, inoltre, i diabetici di La Maddalena potranno contare anche sulla presenza di un nutrizionista, per la gestione della nutrizione artificiale.