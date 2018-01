Il Cycling Team Gallura presenta la squadra per la stagione 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presidente Gavino Usai e il fondatore della società ciclistica Stefano Usai, coadiuvati dalla bravissima Antonella Brianda, hanno ripercorso i primi 6 anni di attività, molte sono state le difficoltà incontrate e gli sforzi economici ed organizzativi, ma tanti anche i successi, sia nei risultati sportivi che nei riconoscimenti ottenuti dalla società per l'organizzazione delle proprie gare.Dai vari sponsor presenti in sala invece, sono stati consegnati dei riconoscimenti a quegli atleti del Team che in questi anni si sono messi in evidenzanei campi di gara regionali, nazionali ed internazionali: dal piu volte campione Mondiale Nico Mu a Giovanni battista Muretti neo Campione Italianoper passare poi a chi ha dato il meglio di se in campo regionale: Giovanni Usai, Stefano Usai, Alessandro salis, Roberto Mura, Mario Spano, Michael Giua e Jay Cudoni.I progetti per il futuro sono sulla riattivazione della scuola ciclismo, attività interrotta negli ultimi anni per problemi logistici, in campo agonistico sono quelli di confermare e magari migliorare ancora i risultati del 2017, che comunque collocano il Team Gallura tra le primissime società ciclistiche in Sardegna l'organizzazione del terzo memorial Raimondo Sanna che nel 2018 sarà completamente trasformato.