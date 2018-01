L'Olbia prepara la trasferta di Piacenza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella memoria è ancora fresco il pirotecnico successo ottenuto il 30 dicembre contro il Gavorrano, quando le doppiette di Ragatzu e Ogunseye hanno una sfida ricca di colpi di scena e terminata sul punteggio di 4-3 in favore dell’Olbia.bianchi vogliono continuare a galoppare verso una seconda parte di stagione che può regalare tante emozioni e soddisfazioni. A partire dal primo impegno fissato in calendario: la trasferta di Piacenza. Al "Garilli”, in uno stadio di grande tradizione contro una squadra di qualità, ripartirà dunque il campionato di Pisano e compagni.La seduta odierna è servita alla squadra per rimettere in moto muscoli e nervi, mentre nei prossimi tre giorni sono previste altrettante doppie sessioni di lavoro per una settimana di lavoro serrato e articolato mirato a ritemprare il gruppo dopo il periodo di sosta. Sabato e domenica saranno di riposo, poi da lunedì 14 la testa sarà rivolta solo e soltanto al Piacenza.