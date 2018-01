Guasto alla rete idrica di Golfo Aranci, Abbanoa a lavoro per l'intervento di riparazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La perdita è stata localizzata in via Libertà, nei pressi della rotatoria. Le squadre di Abbanoa sono già sul posto per riparare la perdita. Durante l'esecuzione dei lavori, è stato n necessario chiudere l'erogazione per il paese di Golfo Aranci. Abbanoa cercherà di comprimere quanto più possibile i tempi di realizzazione dell'intervento che prevede anche l'utilizzo di un escavatore per raggiungere la condotta.Alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità legati allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Abbanoa, infine, ricorda che qualsiasi anomalia può essere segnalata al numero dedicato (segnalazione guasti), attivo h24 e gratuito 800 022 040.