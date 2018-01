A Olbia il "Gloria" di Vivaldi eseguito dall'Orchestra del Teatro lirico di Cagliari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un concerto di alto livello, una prima assoluta, il “Gloria” di Vivaldi eseguito dal coro Lorenzo Perosi di Olbia con la corale Vivaldi di Sassari e l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, sotto la direzione del Maestro Fabrizio Ruggero. Venerdì alle 19 la chiesa di Nostra Signora de La Salette ospita una serata esclusiva durante la quale per la prima volta i professionisti dell'Ente Lirico del capoluogo sardo eseguono un'opera di Antonio Vivaldi con cori amatoriali. Un atto di coraggio e la voglia di divulgare l'ascolto di una musica carica e vibrante di dolcezza e profondità anche all'esterno del Teatro.Il concerto organizzato dal coro Lorenzo Perosi rientra nell'ambito della programmazione della XXIII edizione della Rassegna OlbiaIncanto. Per la direttrice del coro, il Maestro Maria Grazia Garau, il concerto sarà un'occasione da non perdere: «L'opera che eseguiremo è molto conosciuta, Vivaldi l'ha saputa esprimere come una preghiera, dando molto risalto alle parole, sono sicura che sarà una serata emozionante e profonda».Il Coro Lorenzo Perosi, è stato fondato nel 1978 da don Giuseppe Delogu e nel corso di questi anni ha svolto un'intensa attività concertistica. Lo scorso mese di dicembre si è esibito più volte e in diversi luoghi, ricevendo in occasione di un festival internazionale un premio a Malta. Dal 2016 il coro è diretto dal Maestro Maria Grazia Garau.La Corale Vivaldi è il Coro della Basilica del Sacro Cuore di Sassari. Nata nel 1971 per volere del suo fondatore Mons. Antonio Piga ha svolto in tutti questi anni un’intensa attività concertistica, in Italia ed all’estero, imponendosi all’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori per la qualità delle interpretazioni e per la capacità innovativa delle sue produzioni. Dal repertorio classico, alla musica contemporanea, dalla polifonia alla musica popolare sino al pop e alla musica per il teatro, la Corale è sempre stata protagonista apprezzata di innumerevoli progetti.L’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, fondata nel 1933, fin dagli esordi ha coltivato un fecondo rapporto con artisti di rilievo internazionale, come i direttori Georges Prêtre, Mstislav Rostropovich, Iván Fischer, Carlo Maria Giulini, Gennadij Roždestvenskij, Rafael Frühbeck de Burgos, Neville Marriner, Jeffrey Tate e i solisti Martha Argerich, Aldo Ciccolini, Viktoria Mullova, Mischa Maisky, Yuri Bashmet, Salvatore Accardo. Guidata da Lorin Maazel ha eseguito una brillante serie di concerti ed effettuato una fortunata tournée in Europa. Nel 2005 ha suonato in onore del Presidente della Repubblica Ciampi. Recentemente, nell’ambito di un progetto di internazionalizzazione del Teatro Lirico di Cagliari, in collaborazione con l’Unione Europea, il Governo Italiano e la Regione Sardegna, l’Orchestra ha eseguito con successo La campana sommersa di Respighi alla New York City Opera.