Grande successo per il “Gloria” di Vivaldi eseguito a Olbia

Grande serata di musica sacra ieri nella chiesa di N.S. De La Salette di Olbia, per il "Gloria" di Vivaldi eseguito dall'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, dalle corali Lorenzo Perosi e Vivaldi di Sassari e diretta dal Maestro Fabrizio Ruggero. Un pubblico numeroso e attento ha ascoltato con emozione e compostezza l’intero concerto, l’opera più nota di Antonio Vivaldi, il “Gloria” composto di 12 parti. Un capolavoro della musica sacra, una bellezza esuberante e di carattere. Poco più di mezz’ora di musica che ha incantato tutti. Un applauso lungo e fragoroso e standing ovation al termine dell’esibizione per orchestrali, corali e direttore. Ad organizzare il concerto, l’associazione corale Lorenzo Perosi che l’ha voluto a conclusione della XXIII edizione della rassegna “Olbia Incanto”. Presenti per l’occasione le istituzioni civili e religione: il vescovo della diocesi Mons. Sebastiano Sanguinetti, l’assessore regionale Pier Luigi Caria, i sindaci di Olbia, Settimo Nizzi e Golfo Aranci Giuseppe Fasolino, l’assessore alla cultura del comune di Olbia Sabrina Serra. Grande soddisfazione per gli organizzatori. Mauro Putzu, presidente dell'associazione Lorenzo Perosi: "Siamo orgoglioso di aver realizzato un evento culturale dove la città ha risposto in modo straordinario. Vedere la chiesa piena è stata una grande emozione soprattutto perché si trattava di un concerto di musica sacra di cui non siamo abituati. Sono molto felice che il concerto sia piaciuto anche alle istituzioni presenti, il vescovo mons. Sanguinetti e ai sindaci Nizzi e Fasolino. Questo è per noi uno stimolo per ricreare altre iniziative di questo tipo".