Palestra e lavoro atletico per l’Olbia Calcio

Dopo l'allenamento mattutino e la sgambata contro il Cagliari Primavera di ieri, volge al termine la settimana dell'Olbia, concentrata e determinata più che mai a farsi trovare pronta al primo appuntamento dell'anno in programma sabato 20 gennaio nella tana del Piacenza.I bianchi hanno svolto la terza doppia sessione consecutiva della settimana, suddivisa tra lavoro in palestra al mattino e un ritorno in campo al pomeriggio per completare la parte atletica iniziata nella giornata di ieri. Sul centrale del Geo, agli ordini del preparatore atletico Baldus, Pisano e compagni hanno svolto un allenamento atletico con esercitazioni piramidali che hanno concluso l'intenso lavoro fisico settimanale. La ripresa è stata fissata per lunedì pomeriggio, quando si darà il via alla preparazione dell'attesa sfida del "Garilli".