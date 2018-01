Interesse e curiosità per le Start up sarde a Las Vegas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La delegazione isolana, ospitata nello stand della Regione, grazie al Programma per l’Internazionalizzazione coordinato e gestito dall’Assessorato dell’Industria, ha suscitato l’interesse e la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori.“La partecipazione al CES di Las Vegas è un passaggio importante per le start up innovative sarde, non lo consideriamo un traguardo ma, al contrario, un ottimo punto di partenza”, è il commento del presidente Pigliaru. Soddisfatta anche l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras. “Non ci stupisce che le nostre imprese hi tech abbiano suscitato interesse da parte di clienti, investitori e competitor. Quando esse hanno l’occasione di proporsi nelle vetrine migliori del mercato mondiale ciò accade sempre. Il nostro compito è aiutarle proprio a partecipare a questi eventi”.