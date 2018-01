Incendio doloso in un capannone a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Fiamme in un capannone della zona industriale di Olbia. L’episodio si è verificato ieri sera in via Giordania quando probabilmente alcuni ignoti hanno innescato dolosamente un incendio che ha interessato la struttura del negozio Gran Bazar che vende oggetti di arredamento e articoli usati. Ad intervenire i vigili del fuoco cittadini che hanno contenuto il danno e soprattutto evitato che le fiamme si potessero propagare all’intero stabile e al deposito delle Poste proprio adiacente al capannone. I carabinieri di Olbia che indagano sull’episodio hanno potuto riscontrare segni di forzatura in alcune porte di accesso e per questo si segue la pista dell’attentato a scopo di avvertimento.