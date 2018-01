Golfo Aranci, grande successo per il primo concorso natività

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

alle competenze e abilità dell'imprenditoria artigiana sarda ha riscontrato un grande successo di partecipazione. «Così come nelle intenzioni, - dichiara il Sindaco Fasolino - gli artigiani sono stati i veri protagonisti del Concorso, sfruttando le proprie abilità artistiche e le tecniche di lavorazione dei diversi materiali hanno forgiato opere bellissime e ricche di significato».Gli organizzatori ci tengono a precisare come, in un concorso come questo in cui l'artigianato diventa arte, è difficilissimo giudicare le opere in quanto le abilità degli artigiani che si sono proposti e l'utilizzo di una moltitudine di materiali congiuntamente all'originalità delle opere ha reso veramente complicato formulare il giudizio finale. «Ringraziamo Il Sindaco Fasolino e Don Mirco Barone per aver dato spazio all'artigianato - dichiarano dalla CNA - e rivolgiamo un particolare ringraziamento all'artista Nicola Filia per il coordinamento e alla Professoressa Alessandra Cossu dell'Istituto d'arte De Andre per il suo contributo scientifico. Siamo soddisfatti che i nostri talenti sardi abbiano avuto quest'opportunità, nella speranza che sia la prima di tante altre.