Coltivava marijuana, arrestato un 54enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

hanno scoperto una serra clandestina di marijuana allestita dentro i locali dismessi di un ex esercizio pubblico. All'interno erano state messe a dimora circa 70 piante di altezza variabile tra 180 e 250 cm. Sul posto era presente il proprietario dell'immobile, un 54enne di Bono, che è stato tratto in arresto per produzione illecita di stupefacenti. Processato nella mattinata odierna con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto e ha concesso all’indagato il beneficio degli arresti domiciliari dopo che il suo avvocato ha richiesto i termini a difesa.