Ad aprile a Porto Cervo la prima edizione del Premio Costa Smeralda

Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. Inoltre, un Premio Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni.L’evento si terrà a Porto Cervo il 28 aprile al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica locale all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e in generale per il pianeta . Un progetto integrato centrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale dell’estetica e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di energie rinnovabili, materia prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore letteratura globale, elementi fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda.per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole.