L'Olbia in campo per gli allenamenti in vista della sfida contro il Piacenza

Dopo i due giorni di stop, sono ripresi ieri gli allenamenti dell'Olbia. Agli ordini di mister Mereu, i bianchi si sono ritrovati alla Basa per dare inizio alla settimana di preparazione alla sfida di sabato 20 gennaio sul campo del Piacenza. Concentrazione e spirito di sacrificio hanno caratterizzato una ripresa degli allenamenti programmata come ideale ponte tra la dura settimana di fatica affrontata dopo la pausa e il lavoro settimanale finalizzato ad arrivare alla partita del "Garilli" nella migliore condizione psicofisica. Nella seduta pomeridiana il gruppo ha alternato uno scrupoloso lavoro aerobico a esercitazioni di natura tecnico-tattica, disimpegnandosi in partitelle cognitive a tre squadre e in partitelle a tema.Il Piacenza, allenato dal mister Arnaldo Franzini e con una partita ancora da recuperare, occupa attualmente la quindicesima posizione, maturata grazie ai 23 punti conquistati. Un rendimento probabilmente al di sotto delle aspettative, ma pur sempre figlio di un campionato caratterizzato da un grandissimo equilibrio e da una classifica cortissima. Il successo manca agli emiliani dal 24 novembre, quando davanti al proprio pubblico rimontarono e batterono l'Alessandria per 3-2. Da allora sono arrivati due pareggi e due sconfitte di misura negli ultimi due turni contro Monza e Cuneo.All'andata, nella terza giornata di campionato, i biancorossi imposero all'Olbia il pareggio al "Nespoli" in una gara decisa nel risultato dalle trasformazioni dal dischetto di Morosini nel primo tempo e Ragatzu nella ripresa. Furono quelli il primo gol e punto raccolti dagli emiliani in campionato, mentre l'Olbia - allora reduce da due vittorie consecutive - ottenne il terzo risultato utile consecutivo che precedette il primo stop stagionale sul campo della Carrarese.Per le ostilità di sabato, il tecnico del Piacenza dovrà fare a meno per squalifica del capitano Jacopo Silva e del nuovo acquisto Massimiliano Pesenti, prelevato la scorsa settimana dal Pontedera. Nessuno squalificato tra le file dei bianchi (il solo Aresti è in diffida), mentre il bollettino dell'infermeria prevede la sicura assenza di Geroni, alle prese con il personale programma di recupero dall'infortunio al piede.L'Olbia tornerà in campo domani con una doppia sessione alla Basa, poi di nuovo mercoledì e giovedì pomeriggio. Venerdì mattina la squadra svolgerà la rifinitura di rito, prima della partenza alla volta di Piacenza.