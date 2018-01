Olbia alla Basa per gli allenamenti

. Prosegue a spron battuto la preparazione dei bianchi alla trasferta di Piacenza. Al campo di allenamento della Basa, accolti da un forte vento, i ragazzi di misterhanno svolto la doppia sessione come da programma.

Nella mattinata, dopo il preliminare lavoro aerobico, la squadra si è divisa in due gruppi per svolgere gli esercizi analitici di reparto a cui ha fatto seguito un lavoro finale in palestra. Nel pomeriggio, invece, spazio ad esercitazioni sulle palle inattive e, successivamente, lavoro situazionale con il collaudo di alcune soluzioni difensive e offensive.

Hanno proseguito il lavoro in differenziato Geroni e Biancu.