Vento forte di maestrale con raffiche oltre i 100 km/h, disagi per i traghetti e allerta meteo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Grimaldi Lines è ferma al Porto di Olbia e non lascerà prima di domani la banchina. La Tirrenia Nuraghes sarebbe dovuta partire ieri notte ed invece ha lasciato gli ormeggi solo stamane e approderà in porto solo nel tardo pomeriggio. Interrotti da ieri i collegamenti dei traghetti da Santa Teresa Gallura a Bonifacio in Corsica. Le previsioni fotografano ancora diversi giorni di vento,