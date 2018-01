Pericolo di caduta alberi al Parco Fausto Noce di Olbia, il comune dispone la chiusura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il comune di Olbia a causa del forte vento di maestrale ha predisposto con un'ordinanza la chiusura del Parco Fausto Noce. Nello specifico il pericolo potrebbe esser causato dalla caduta di alberi. Ecco l'ordinanza appena firmata del sindaco."OGGETTO: Chiusura del Parco Urbano Fausto Noce per pericolo cedimento alberi nella giornata del 17/01/2018.IL SINDACOPREMESSO che nell’area del Parco Urbano Fausto Noce sono presenti diversi alberi di Pioppi e Eucaliptus che a causa del forte vento potrebbero cedere e causare danni e/o pericoli a persone o cose.APPURATO:- Che per motivi di sicurezza pubblica si ritiene necessario chiudere il Parco Urbano Fausto Noce per l’intera giornata del 17/01/2018;- che tale divieto ricade sia sugli utenti che sul personale che abitualmente opera nell’area del parco urbano; RITENUTO necessario porre in essere le misure più opportune per evitare eventuali danni alla salute di tutti i fruitori dell’area; CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell’Art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che dispone “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; ORDINA - A tutela della pubblica incolumità, la chiusura del Parco Urbano “Fausto Noce”, per tutti i fruitori occasionali e non, ivi inclusi coloro che abitualmente operano al loro interno, dalle ore 7.00 del giorno 17 Gennaio 2018 alle ore 22.00 del giorno 17 Gennaio 2018; DISPONE Ordinanza del Sindaco N. 6 del 17/01/2018 Pagina 1 di 2TENUTO CONTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari;Che la presente ordinanza venga: • trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell’Ordineoperanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza; • pubblicata all’Albo pretorio del Comune; • pubblicata sul sito internet del Comune.DISPONE INOLTRE Che la presente ordinanza sia comunicata ai seguenti soggetti:- al Comandante della Polizia Municipale, Dr. Giovanni Mannoni – Sede;- al Dirigente del Settore Manutenzioni – Sede;- agli Agenti della Forza Pubblica - Olbia;- al Responsabile per la gestione del Parco Fausto Noce, Salvatore Sanna affinché provveda materialmente alla chiusura degli accessi all’area giochi – Olbia;- all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia.Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data".