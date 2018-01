Nuovo caso di meningite in Gallura

OLBIA. C'è un nuovo caso di meningite in Sardegna, il settimo in meno di un mese, uno dei quali mortale: si tratta di un paziente di Trinità d'Agultu, in Gallura, ricoverato all'ospedale di Olbia e da oggi trasferito al San Francesco di Nuoro nel reparto di Malattie infettive. Secondo una prima diagnosi, si tratterebbe di meningite da pneumococco, quindi meno virulenta e contagiosa di quella provocata dal meningococco b.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione