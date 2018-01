Piacenza-Olbia, ecco tutti i precedenti al Garilli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Mancano ormai poche ore al big match tra Piacenza e Olbia Calcio che scenderanno in campo il 20 gennaio alle 14.30 allo stadio Leonardo Garilli. Questo stadio non ha mai regalato troppe gioie ai Bianchi che ora vorrebbero riscattare una storia che è ora di cambiare. Fino a oggi due i precedenti con un pareggio e una sconfitta. La prima sfida in questione si svolse sul campo del Piacena nel campionato di serie C del 1973/74 quando l'Olbia venne retrocessa. Partita che finì 0-0. L'altro confronto si è svolto in epoca recente, il 2 ottobre 2016, quando i bianchi furono sconfitti per 2-1. I ragazzi di Mereu sono dunque a caccia di una rivincita per pareggiare i conti di una storia non troppo entusiasmante contro il Piacenza.Serie C 1973/74Piacenza-Olbia 0-0Serie C 2016/17Piacenza-Olbia 2-1 (9' Matteassi, 66' Razzitti, 92' Cossu): Miori, Sciacca, Silva, Pergreffi, Agostinone, Matteassi, Taugourdeau (70’ Hraiech), Cazzamalli, Barba, Franchi (69’ Titone), Razzitti (88’ Di Cecco). A disp.: Kastrati, Colombini, Segre, La Vigna, Castellana, Debelijuh, Abbate. All.: Franzini: Montaperto, Pinna, Miceli, Dametto, Cotali, Muroni (75’ Tetteh), Geroni, Piredda (67’ Senesi), Cossu, Kouko (79’ Auriemma), Capello. A disp.: Van der Want, Deiana F., Pisano, Quaranta, Russu, Scanu, Murgia. All.: MignaniMARCATORI: 9’ Matteassi, 66’ Razzitti, 92’ Cossu (O)AMMONITI: Cazzamalli (P), Piredda, Cotali, Dametto