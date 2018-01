Laboratori di fumetto e creazione maschere di carnevale a Olbia, al via i progetti scuola-lavoro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di fumetto che si rivolge ai ragazzi, in età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Mentre per i più piccoli, dai 6 ai dieci anni, è previsto un corso per la creazione di maschere di carnevale. Il progetto si inserisce all'interno dell'alternanza scuola-lavoro realizzata dalla biblioteca civica simpliciana con la collaborazione del Liceo Artistico "Fabrizio De Andrè".Si parte il 30 gennaio fino al 15 febbraio con il laboratorio del fumetto, il martedì e il giovedì. Per quanto riguarda i corsi per la creazione delle maschere, invecem si parte martedì 30 gennaio per poi proseguire giovedì 1 febbraio, venerdì 2 febbraio, martedì 6 febbraio, giovedì 7 febbraio.«Si tratta di un’attività che ci sta particolarmente a cuore. I ragazzi del Liceo Artistico saranno parte attiva e centrale e vivranno questa esperienza da protagonisti, visto che saranno proprio loro a tenere i laboratori» afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra.L’iscrizione e la frequenza è gratuita. Il modulo per l’iscrizione può essere ritirato presso la Biblioteca, oppure scaricato direttamente dal sito internet www.comune.olbia.ot.it link Biblioteca Civica Simpliciana. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero tel. 0789/25533-69903.