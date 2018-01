Mister Mereu incontra i giornalisti e carica i suoi in vista del big match Piacenza-Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una partita tutt'altro che facile vista la necessita del Piacenza di fare punti e ritrovare una posizione più alta in classificia. D'altra parte Mereu vorrebbe invertire la striscia negativa di partite fuori casa che ricordiamo hanno fatto registrare ben sei match perduti consecutivi al di là del mare."Da troppe partite non facciamo punti in trasferta, per cui dalla mia squadra voglio una risposta in questo senso. È vero che contro Livorno, Prato e Viterbese le prestazioni gridano vendetta, ma recriminare non serve a niente. Contro il Piacenza dobbiamo invertire il trend e lo possiamo fare credendo anzitutto in noi stessi. Nel nostro lavoro e nei nostri sacrifici quotidiani".