Grande spettacolo per la prima remata della stagione della Lega Navale a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si è conclusa con la vittoria degli Operatori marittimi la terza edizione della "Remata di Sant'Antonio-Trofeo Conad" sul lungomare di via Redipuglia. Le squadre continuano a crescere, ma l'unica certezza è sempre il team della Lega Navale che continua a restare sul gradino più alto del podio anche grazie al suo timoniere Antonio Derosas che su un percorso di 240 metri e due virate ha fatto fermare il cronometro a 1'55"10.Terzo posto perDodici in tutto le squadre che hanno partecipato all’iniziativa organizzata dalla Lega navale in collaborazione con il Comitato di Sant’Antonio Abate e la Marina della Sacra Famiglia.Avvincente lo spettacolo dello scontro diretto tra gli operatori marittimi e l'equipaggio di Golfo Aranci con gli olbiesi a prevalere di per sei secondi sugli avversari che comunque non demordono e lanciano la sfida per la prossima remata. Le premiazioni si sono svolte nella sede della Lega navale dove è stata organizzata una grande festa. Per rematori e pubblico pranzo a base di fave e lardo offerto dal Comitato di Sant’Antonio e musica e divertimento fino alla sera.