I comitati di quartiere di Olbia strigliano l'amministraizone comunale: "Vogliamo esser coinvolti"

All'aincontro erano presenti i rappresentanti del movimento 5Stelle, il presidente del consiglio comunale Mura, e Ivana Russu consigliere comunale per l'alleanza civica e democratica. Particolarmente pungente l'intervento di Fulvio D'anna presidente del comitato di quartiere Ospedale che ha così commentato strigliando il primo cittadino: " Il 27 dicembre c'è stato un incontro con il sindaco, a lui avevamo mandato le domande per le quali chiedevamo questo incontro, ma abbiamo riscontrato moltissima superficialità da parte del primo cittadino. Noi nasciamo come comitato di quartiere riconosciuto, non siamo improvvisati. Non veniamo mai coinvolti, eppure lo statuto dei comitati parla chiaro, dovrebbero consultarci. Non accettiamo risposte vaghe come 'ci stiamo lavorando', perché vogliamo essere partecipi per esempio sul Puc. La vecchia amministrazione lo faceva, venivano interpellati"."Abbiamo invitato tutti a partecipare, anche il presidente del consiglio comunale e i capigruppo in consiglio. Non vogliamo prendere posizioni politiche, siamo apartitici, rappresentiamo la gente senza linee politiche. Il nostro problema è la discarica che è esaurita dal 2006. Nessuno in tutti questi anni ha mai fatto nulla, ci è stato detto che occorrono 18 milioni di euro per la costruzione di una centrale per bruciare rifiuti che smaltirà quintali di immondizia che non sappiamo neanche cosa contiene.Quando ho chiesto al sindaco del problema dei miasmi mi ha risposto che quando ci sarà il nuovo impianto i miasmi spariranno. Risposta evasiva e senza conclusione"."Prima ci sedevamo ad un tavolo per discutere con delle carte, con dei progetti da sviluppare, adesso invece manca un confronto costruttivo, non ci sono progetti concreti e di qualità. La nostra richiesta è quella di tirare fuori dal cassetto i progetti di riqualificazione della città di cui tanto si parla ma che ancora non abbiamo visto neanche iniziare".