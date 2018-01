Il presidente del consiglio comunale Mura ha risposto alle critiche dei comitati di quartiere

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

" Lodo questa iniziativa dei comitati di quartieri che non è pesante per l'amministrazione. Ne tiene conto. La città ha subito dei disagi grandissimi, ha dovuto sostenere spese immani. Quando il comitato di Murta Maria parla della discarica ha ragione, ma bisogna pensare che si sta lavorando per migliorare le cose con le ultime tecnologie. Non è che da parte dell'amministrazione c'è passività, anzi, ci stiamo davvero lavorando. Oggi chiudere una discarica è impossibile per legge. Non abbiamo preso sotto gamba il problema,lo abbiamo presentissimo.stiamo puntando all'esproprio di tanta superficie di terreno proprio per dare aria a quel plesso e a quell'edificio. Per la scuola Maria Rocca ci siamo assunti la responsabilità di dire, dopo studi serie e profondi, che non è pericolosa e non da demolire ma da valorizzare".