Nuova sede per l'Ipia a Olbia, il Cipnes cede un'area

OLBIA. L'Ipia avrà una nuova sede grazie al Cipnes che ha ceduto, con il corrispettivo simbolico di un euro, un'area prospicente all'ente. L'accordo è stato firmato con l'amministratore straordinario della Provincia. La nuova scuola oltre alla didattica potrà godere di spazi sportivi scoperti, palestra e mensa. L'idea di spostare l'Ipia è nata in seguito all'alluvione del 2013 che ha sollevato numerosi problemi di sicurezza per alcuni plessi scolastici. E tra questi proprio l'istituto professionale, situato sul rio Selgheddu, che ha subito notevoli danni. Lo stesso Pai regionale prevede lo spostamento delle scuole situate in zone ad alto rischio idrogeologico.A realizzare l'opera sarà proprio la Provincia. Il Cipnes, dal canto suo, ha dato il suo fattivo contributo con la cessione di un’area ritenuta adatta allo scopo (in seguito a un sopralluogo del 1 dicembre 2017), in quanto ritiene del tutto coerente alla natura e alla “mission” dell’ente l’ubicazione all’interno dell’agglomerato industriale di un istituto che prevede la formazione di operatori elettrici, operatori della manutenzione di veicoli a motore e delle imbarcazioni da diporto, tutte attività che troveranno la loro naturale collocazione nell’area del Cipnes.