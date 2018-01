Allerta meteo per vento e mareggiate in tutta la Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La protezione civile regionale ha appena emanato le condizioni meteo avverse per vento e mareggiate su tutta la Gallura. I venti di maestrale spazzeranno le coste con intensità fino ai 40 nodi. La situazione potrebbe peggiorare nella giornata di domenica quando il vento aumenterà la propria forza per poi andare a diminuire in serata. Il moto ondoso aumenterò gradualmente passano dai tre metri di domani ai quattro metri d'onda di domenica in alcuni tratti di costa.Temperature tutto sommato buono con medie intorno ai 14-15 gradi e un cielo abbastanza libero da coperture nuvolose.