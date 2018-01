Sul traghetto Palau-La Maddalena con 2 chili di hashish: 30enne arrestato e una ragazza denunciata

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I militari sono entrati in azione ieri a bordo del traghetto quando hanno fermato le due persone che avevano co loro venti panetti da cento grammi l'uno e nascosti all'interno di una borsa. Si tratta di M.R, 30 anni di Quartu Sant'Elena con precedenti specifici al riguardo e reati contro il patrimonio, sottoposto all'arresto. La ragazza che viaggiava con lui, invece, S.G, di vent'anni provenienti anche lei da Quartu, è stata denunciata in stato di libertà per possesso illecito di stupefacenti. Le successive perquisizioni domiciliari, eseguite da una pattuglia di Baschi Verdi e due unità cinofile del Comando Provinciale di Cagliari, hanno dato esito negativo.Il soggetto arrestato, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali in attesa di fissazione dell’udienza per direttissima.