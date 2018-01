Presenze record negli alberghi della Costa Smeralda che anticipano l'avvio di stagione ad aprile

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un incremento del 10 percento sul 2016 e l'annuncio di previsione di un ulteriore 13 percento di crescita per il 2018. Il tutto con importanti ricadute sul territorio in termini occupazionali con 17 milioni e mezzo di euro di stipendi pagati con una crescita del 9 percento rispetto al 2016. “Risultati che sono arrivati grazie ad azioni commerciali e di distribuzione che hanno riguardato l’Europa e l’America – ha spiegato Emanuele Massolini, direttore Revenue Management & Business Development Area Costa Smeralda di Marriott International -.si tratta di “Engage Summit”, la fiera che ospita gli organizzatori di matrimoni e valorizza il business che ruota attorno ai “fiori d’arancio” rappresentato da operatori provenienti da tutto il mondo. Dal 25 al 28 aprile Cala di Volpe e Romazzino ospiteranno oltre 300 professionisti del settore, in un workshop che vedrà incontrarsi wedding planner ed albergatori, insieme a tutti gli operatori che lavorano all’organizzazione delle nozze. “Si tratta di una straordinaria occasione per portare la Costa Smeralda e tutta la Sardegna al centro dell’attenzione internazionale – spiega Franco Mulas -. Si tratta solo della terza volta che questo evento viene ospitato in Europa e, ovviamente, la prima nell’isola. I nostri partner potranno presentare i loro prodotti a una potenziale clientela proveniente da tutto il mondo”. Confermati poi altri grandi appuntamenti mondani e sportivi che mettono ogni anno la Costa Smeralda al centro del mondo.Dal 18 al 21 maggio al Conference Center di Porto Cervo confermato l’appuntamento con il Wine&Food Festival, che quest’anno festeggia i dieci anni di vita. “Continua la nostra azione di promozione dei prodotti sardi e italiani – spiega Franco Mulas, Area Manager Costa Smeralda di Marriott International -. Sarà un grande appuntamento con tantissime novità”. Prosegue poi a gonfie vele “Taste of Sardinia”, il programma che porta l’eccellenza dell’hotel Cala di Volpe e la grande tradizione enogastronomica della Sardegna nei più esclusivi resort di tutto il mondo. La novità per il 2018 sarà la partnership con Albany Bahamas, resort esclusivo nelle isole a est della Florida, gestito da un fondo di investimento di cui fanno parte, tra gli altri, il campione di golf Tiger Woods e il cantante e attore Justin Timberlake.