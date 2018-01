Agricoltura, progetto terra ai giovani: modifiche al bando

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

a causa di ulteriori verifiche tecniche. È stata quindi fissata una nuova data di scadenza per la presentazione delle domande che dovranno pervenire entro le ore 12 del 5 aprile 2018., in collaborazione con la presidenza della Giunta e l'assessorato degli Enti locali, coinvolge inoltre le Agenzie agricole Laore Sardegna e Agris Sardegna. 648 ettari suddivisi in 15 lotti localizzati in 12 Comuni saranno concessi in affitto agevolato per 15 anni, eventualmente rinnovabili una sola volta, a giovani di età non superiore ai 40 anni. Le proprietà interessate si trovano nei territori di Alghero, Arborea, Arbus, Gonnosfanadiga, Luras, Marrubiu, Palmas Arborea, San Basilio, San Vito, Serramanna, Siliqua e Villasor. Fra i lotti messi a bando anche due ex siti militari, a Siliqua e Villasor, che dopo i diversi passaggi di dismissione e ripresa in carico seguiti dalla Regione potranno essere rivalorizzati dai nuovi assegnatari sardi.La descrizione degli immobili, l’ubicazione, la superficie, gli estremi catastali, le caratteristiche agronomiche e ogni altra informazione riguardante i singoli lotti sono contenute nelle schede tecniche consultabili sul sito SardegnAgricoltura.Primo bando. A marzo 2017, con il completamento del primo bando, erano stati assegnati 10 lotti, ad altrettanti beneficiari, per un totale di circa 670 ettari fra i Comuni di Alghero, Sassari, Serramanna, Villasor, Vallermosa, Ussana e Donori.