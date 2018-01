Team Antonio Carta trionfa negli assoluti regionali di forme

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

11 ori, 3 argenti e 4 bronzi il bottino finale. Una gara difficile a di Oristano, sia per l’elevato numero di iscritti (305) sia per il cambio di regolamento, che ha portato in ogni categoria più di 10 atleti in gara.. Per pochi centesimi è finita in semifinale la gara di Diego Langiu e Diego Piccinnu, che avevano comunque superato brillantemente i quarti. Nel pomeriggio è toccato a Roberto Angius, Cristina Piccinnu, Claudio Frau, Rachele Cera e lo stesso maestro Carta a salire sul primo gradino del podio. Mentre si sono aggiudicati il titolo di vice campione regionale i senior Carlo Norcia, Sandro Molinas e Maurizio Anedda. Da sottolineare la prestazione di Anna Iai, che termina il suo cammino in semifinale.“E’ stata una gara emozionante. Per la prima volta abbiamo assistito ad una gara così numerosa, e queste medaglie sono una soddisfazione ancora maggiore. Il lavoro e la fatica sta ripagando. Sono orgoglioso di tutti, sono stati eccezionali. Si sono battuti con grinta e determinazione. Posso solo fare i complimenti a tutti.” La preparazione continua in vista delle prossime gara in programma già a febbraio prossimo.