Procedure di accreditamento per i fornitori di servizi sociali: proroga al 15 febbraio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si comunica, a tutti i soggetti interessati alla procedura di accreditamento di fornitori di servizi sociali, socio assistenziali e di inclusione, che con determina dirigenziale n. 269/2018 è stata prorogata al giorno 15 febbraio 2018, il termine della presentazione dell’istanza di accreditamento “on line”, attraverso il sito https://olbia.sicare.it.Si ricorda che per presentare l’istanza on line è necessaria la preregistrazione alla procedura da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente. Tutte le informazioni in merito alla partecipazione alla presente procedura di accreditamento sono reperibili nell’avviso pubblico e relativi allegatiPer l’intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, sarà attivo un Servizio di assistenza presso la casella di posta elettronica: gspano@comune.olbia.ot.it, csalzillo@comune.olbia.ot.it , dragaglia@comune.olbia.ot.it. Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito del Comune di Olbia, sezioni bandi e gare.