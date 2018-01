Olbia, recuperati duemila metri cubi di sabbia bianca per la spiaggia di Marinella

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'intervento, durato circa una settimana e con un costo di circa 140mila euro, è stato possibile grazie ad un mezzo meccanico della De Vizia, denominato vaglio che ha potuto separare la posidonia dalla sabbia. Il mix di materiali era stato accumulato negli anni, così come previsto dalle normative vigenti, nel retro della spiaggia formando una collina di circa 4mila metri cubi che ora è stata praticamente rasa al suolo."Ritengo che questo sia un passaggio importante per Olbia, ma per la Regione intera -ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino- perché è un esempio da portare avanti, da discutere e da realizzare. Il metodo è veloce e soprattutto si rimette a dimora la sabbia con materiale naturale senza alterarne la consistenza e il colore che contraddistingue le nostre spiagge".La stessa operazione, come annunciato da Nizzi, verrà effettuata anche allo Squalo dove l'estate scorsa si è registrata una presenza massiccia di posidonia scatenando non poche polemiche e in tutte le altre spiagge del territorio comunale olbiese.