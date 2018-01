Quinta edizione Corso Navigatori e Piloti Alberto Ganau

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Saranno 40 i posti disponibili al corso e verranno accettate le prime 40 iscrizioni, secondo l’ordine di protocollo e data di arrivo.l corso si terrà a Tempio Pausania, presso l’Hotel Pausania Inn e avrà come relatore d’eccezione Carlo Cassina, già navigatore di Piero Liatti, del bicampione del mondo Miki Biasion in alcune tappe del campionato del mondo rally e copilota di fiducia di Valentino Rosi nelle sue apparizioni in veste di rallysta. Cassina non sarà l’unico ospite d’eccezione alla tre giorni del 16-17-18 Marzo 2018, con l’organizzazione che lavora per avere altre presenze di spessore internazionale del settore. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato anche il programma della quinta edizione. L’appuntamento cresce di anno in anno e propone sempre importanti novità per il mondo rallistico.Torna, dopo alcune edizioni, la parte di pratica rivista in tutta la sua struttura, verrà simulato un vero e proprio rally: Road Book completo, n° 2 prove speciali, n° 6 controlli orari, n° 1 riordino, n° 1 controllo a timbro, n° 5 settori, n° 2 sezioni, Tot km 71,92, Tot km PS 19,92, %PS 27,7. Insomma un rally vero e proprio per testare al meglio piloti e navigatori di oggi e campioni di domani.