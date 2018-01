Acqua non potabile a Tempio Pausania, la situazione sta rientrando nella norma

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

l'ordinanza di non potabilità potrebbe essere limitata ad una parte esigua dell'abitato tempiese e revocata per il 90% della città. Si sottolinea inoltre che Abbanoa investirà 2.800.000 euro sulla rete interna. Verrà inoltre potenziato il potabilizzatore della Pischinaccia per aumentarne la portata. Tempio ad oggi riceve 37 litri al secondo di acqua di Limbara e solamente 10 litri al secondo di acqua del Lerno.dell'acqua che scorre nelle reti in città è potabile. L'obiettivo adesso è quello di far rientrare all'interno dei parametri anche i due punti critici ma circoscritti in modo tale che tutta la città abbia piena fruizione di acqua potabile e delle nostre sorgenti. Il Dirigente di Abbanoa Antonio Deidda ha comunicato che altre squadre di Abbanoa proseguiranno nella bonifica di altre sorgenti sul Limbara che porteranno ulteriore acqua sorgiva nel centro abitato.