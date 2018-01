Giornata della Memoria a Padru, sabato 27 con la banda della gendarmeria vaticana

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

iberando i prigionieri sopravvissuti. Quel giorno rivelò le atrocità commesse contro gli ebrei, nomadi, omosessuali, disabili e oppositori del regime. Il tutto messo in atto con persecuzioni, deportazioni ed esecuzioni sommarie e di massa con quella che era stata definita "soluzione finale" della quesitone ebraica. Dal 2000 l'Italia ricorda quei terribili avvenimenti, per non dimenticare, per tenere a mente le atrocità di uno dei periodi più bui del '900.L'appuntamento è previsto per sabato 27 gennaio alle 10.30 presso il municipio cittadino dove parlerà il sindaco Antonio Satta. Seguirà un corteo con la deposizione delle corone d'allora al monumento dei caduti. Non potranno mancare gli studenti delle scuole medie di Padru, veri destinatari di queste giornate.