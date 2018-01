Massi nell'argine del Siligheddu, la Russu annuncia esposto in procura se non lo farà il comune

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lavori che non si sa da chi siano stati effettuati e che ora sono al centro del dibattito. L'episodio ha preoccupato non poco alcuni cittadini per possibili esondazioni in caso di alluvione. La risposta è arrivata proprio dal presidente del consiglio comunale Gian Piero Mura che prendendo la parola ha così spiegato la posizione del Comune in merito: "L'amministrazione non era a conoscenza dei lavori né del fatto che qualcuno avesse messo i massi. Quando i tecnici inviati dal comune sono andati sul posto non hanno trovato più nulla, i massi erano già stati rimossi. L'inadeguatezza dell'opera era dimostrata dal fatto che ora, infatti, non c'è più." Il presidente del consiglio ha di fatto smentito che sia la posa dei massi che la loro rimozione sia stata effettuata dall'amministrazione comunale.Risposta che però non ha convinto l'esponente della Coalizione Civica e Democratica, Ivana Russu, che ha annunciato un esposto in procura qualora non venga presentato dallo stesso Comune: "Non mi ritengo assolutamente soddisfatta dalla risposta che ci è stata data. Se non sarà l'amministrazione comunale a presentare un esposto alla Procura della Repubblica, lo farò io a nome della Coalizione Civica e Democratica".