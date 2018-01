Loriga sostituisce Careddu in consiglio comunale a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Careddu assessore ai trasporti della regione Sardegna è anche in corsa per un posto nelle liste per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.Ma le candidature sono ancora in discussione e potrebbero essere rese note lunedì prossimo in serata. Nel frattempo Careddu è stato sostituito dal primo dei non eletti per la coalizione civica e democratica, Antonio Loriga, 53enne.