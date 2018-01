Al via la quinta edizione del premio Alfonso De Roberto "Uguali e diversi"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Presente la giornalista dell'Unione Sarda Caterina De Roberto figlia di Alfonso, l'assessora alla cultura del comune di Olbia Sabrina Serra, alcuni dirigenti scolastici e studenti delle scuole olbiesi. La prima edizione, lanciata nel 2014, è stata promossa dalla famiglia di Alfonso De Roberto, in memoria dello stimato giornalista dell'Unione Sarda che ha dedicato molto del suo operato alla città di Olbia in termini di generosità nel campo del sociale e del volontariato.Quest'anno grandi novità con un contest fotografico "Insula Felix" che si svolgerà sulla pagina instagram "premio_de_roberto". Le foto dovranno essere caricate sulla pagina e i cinque scatti più votati passeranno al vaglio della giuria e premiati con buoni acquisto da 100 euro sull'Apple Store. Per quanto riguarda il concorso principale ci saranno dei premi messi in palio dall'associazione con un primo premio dal valore di 250 euro e dall'Unione Sarda che offrirà dei libri e dvd per il secondo e terzo posto."Ringrazio la famiglia De Roberto e tutti i ragazzi -ha commentato l'assessora alla cultura del comune di Olbia Sabrina Serra- che hanno partecipato e che prenderanno parte a questa edizione. Grazie anche ai dirigenti e agli insegnanti che aiuteranno i ragazzi e li sproneranno a portare avanti il progetto". Per tutti gli aggiornamenti si può visitare la pagina facebook del premio al seguente link.