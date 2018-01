Da lunedì a Olbia attive le telecamere delle zone a traffico limitato con le relative sanzioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Zona a Traffico Limitato nelle vie del Centro Storico di Olbia è attiva ormai da quasi un anno e a partire dallo scorso Dicembre è stato attivato il sistema Valicar, ovvero il servizio di telecamere. Il periodo di pre esercizio della durata di 30 giorni sta per terminare e da lunedì 29 il sistema inizierà a sanzionare.«Già nei giorni scorsi abbiamo inviato una nota per avvertire i cittadini, in modo che prestino la massima attenzione e rispettino la Ztl, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste» afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi. La Ztl è attiva tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 24. Naturalmente sono esclusi (possono quindi transitare) i residenti, i domiciliati e gli organi di polizia. La sosta è vietata a tutti i veicoli, inclusi quelli appena elencati.Una precisazione sulla terminologia che appare nel cartello all’inizio del varco: così come da disposizioni ministeriali, la dicitura VARCO ATTIVO significa che la Ztl è attiva, il transito è quindi vietato; vice versa, VARCO NON ATTIVO sta a significare che il transito è consentito a tutti.