Morto un 60enne a Olbia in seguito a gravi complicazioni dell'influenza

Al momento del ricovero il paziente presentava delle patologie precedenti che hanno favorito l’insorgere di complicanze durante l’influenza (il paziente è risultato positivo all’A/H1N1).L’Ats ricorda che la vaccinazione rimane il principale strumento di prevenzione dell’influenza e che, per chi non si fosse ancora vaccinato e presentasse una condizione di rischio, è importante vaccinarsi, anche adesso. La vaccinazione antinfluenzale, secondo le raccomandazioni Ministeriali, verrà offerta gratuitamente alle seguente categorie definite a “rischio”:- Soggetti di età pari o superiore ai 65 anni;- Bambini di età superiore a 6mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da:- malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio;- malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;- diabete mellito e altre malattie metaboliche;- malattie renali;- tumori;- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;- epatopatie croniche;- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye;- Donne che si trovano al secondo e terzo trimestre di gravidanza;- Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;- Medici e personale sanitario di assistenza il cui rischio di contrarre l’influenza è elevato essendo in continuo contatto con soggetti ammalati: questo nell’intento di evitare l’assenteismo dal lavoro a causa dell’influenza, in particolar modo nel periodo in cui vi è maggiore richiesta di assistenza da parte della popolazione, ma anche nel tentativo di evitare che gli stessi medici diventino “trasmettitori di infezioni da virus influenzali”;- Familiari e contatti stretti di soggetti ad alto rischio;- Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, come forze di sicurezza e i vigili del fuoco;- Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus antinfluenzali non umani (come ad esempio allevatori, addetti al trasporto di animali macellatori e vaccinatori).