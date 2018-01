Incendia appartamento in via Napoli a Sassari, arrestata una 41enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di una quarantunenne sassarese, ritenuta responsabile di aver causato l’incendio dell’appartamento di via Napoli, in Sassari il 7 agosto.Gli agenti sono intervenuti presso l’abitazione della donna, dove le è stata notificata l’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Sassari, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.La donna infatti, circa dieci giorni orsono, senza giustificato motivo, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari e con l’applicazione del braccialetto elettronico, si è allontanata dal proprio domicilio, disattendendo le prescrizioni impostele.Dopo le formalità di rito la donna è stata accompagnata presso la casa circondariale di Sassari-Bancali, così come disposto dall’A.G..