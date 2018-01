Ecco i nomi dei candidati del Pd in Sardegna, per Olbia Ninni Chessa correrà per la Camera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Malumori e dissidi della minoranza, ma non in Sardegna dove sembrerebbe che il partito abbia trovato la quadra accontentando tutte le anime del Pd. A Olbia la sorpresa è Ninni Chessa candidato nel collegio uninominale per la camera. Dopo le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi, a partire da una possibile investitura di Antonio Satta sul modello di Casini a Bologna, si è scelto probabilmente per una figura che potesse avere la maggiore convergenza possibile. Fuori dunque tutti i big del pd olbiese. Ovviamente salvo cambiamenti dell'ultima ora. Ninni Chessa è attualmente capo di gabinetto di Barbara Argiolas all’assessorato regionale al turismo e in passato assessore al bilancio del comune di Olbia. Per quanto riguarda gli altri nomi ecco le schede:Olbia-Ninni ChessaSassari- Silvio LaiNuoro –Franco SabatiniOristano – Antonio SolinasCarbonia Romina MuraCagliari Luciano UrasGavino MancaGiovanna SannaGiuseppe CiccoliniSilvana RusselRomina MuraFrancesco SannaRosanna MuraLino ZeddaNord –Luigi LottoCentro- Ignazio AngioniSud –Carla Medau.Giuseppe Luigi CuccaCaterina PesAntonio EccaPaolo Pinna