La Gallura unita a Padru per celebrare la Giornata della Memoria

Mai come oggi il ricordo di milioni di morti di innocenti è importante per i ragazzi delle scuole che oggi, a Padru, hanno potuto toccare con mano l’importanza di questa giornata che ha regalato non poche emozioni ai partecipanti.“Non dimenticare credo sia un impegno per tutti. La giornata della memoria ci ricorda quel che è successo e ci indica che con la guerra si distrugge tutto, mentre con la pace tutto si può costruire, soprattutto per i giovani a cui va rivolto questo messaggio”, ha commentato il primo cittadino di Padru, Antonio Satta.i ha deposto una corona di d’alloro. Presenti tanti sindaci del territorio e anche il sottosegretario alla difesa, Gioacchino Alfano che ha così commentato le celebrazioni: “E’ nostro dovere raccontare ai più giovani cosa è successo in quegli anni e mantenere al centro dell’attenzione un tema così doloroso, perché non vogliamo che mai e in nessun modo si possa ritornare a quelle violenza. In questo comune straordinario, vedo tanti sindaci e si respira un’atmosfera positiva che ritengo possa essere il giusto carburante per la nostra Italia”.