La Dinamo si impone sull'Auxilium Torino per 92 a 80

L’Auxilium chiude avanti di misura nel primo quarto ma soccombe tra secondo e terzo quarto all’energia dei giganti. I biancoblu portano in campo intensità, cinismo, aggressività e una difesa attenta. Tanti i protagonisti del match: high stagionale per Dyshawn Pierre autore di una prestazione stellare con 27 punti, 5/7 da due, 4/6 da tre e 8 rimbalzi, 4 assist e 33 di valutazione. Apporto incredibile dalla panchina di Jonathan Tavernari – un cecchino dall’arco con 5/7 al tiro- a segno con 15 punti a referto. Bene anche Scott Bamforth, autore di 18 punti e 7 assist, e Darko Planinic: per il centro croato 16 punti, 9 rimbalzi e 3 assist.2°giornata di ritorno. Dopo il match di Basketball Champions League la Dinamo Banco di Sardegna affronta il secondo impegno in casa contro l’Auxilium Torino, nella sfida valida per la 2° giornata di ritorno del campionato. La sfida di oggi è la partita numero 350 del numero uno biancoblu Stefano Sardara nei panni di presidente.GeovillageQuiz. Questa sera debutto del nuovo gioco del PalaSerradimigni che mette in palio un soggiorno per due persone al Geovillage Sport&Wellness Resort di Olbia con prima colazione e percorso benessere Cala Moresca. Durante i timeout sul CuboVision saranno proiettati tre quesiti: una volta pubblicata la terza domanda sarà possibile rispondere al post dedicato nella pagina Facebook Dinamo Sassari Official. Il più veloce a rispondere si aggiudicherà il premio messo in palio dal partner biancoblu Geovillage Sport&Wellness Resort di Olbia.Avvio di energia dei biancoblu che siglano il primo break di 6 punti, gli ospiti si riportano in parità bombardando dall’arco. I giganti provano a mettere la testa avanti con la bomba del capitano Devecchi e Jones. Ma Torino resta a contatto: botta e risposta tra Polonara e Iannuzzi. Sorpasso e controsorpasso tra le due formazioni. 2+1 di Polonara per il +1 sassarese. La tripla allo scadere di Patterson chiude la prima frazione 23-25. In avvio di secondo quarto Bamforth firma un mini parziale di 5 punti ma Mazzola dall’arco ristabilisce la parità. A dare lo strappo al match è Jonathan Tavernari che, entrato dalla panchina, prosegue la striscia di prestazioni positive a referto: il giocatore brasiliano piazza quattro triple che portano i giganti avanti in doppia cifra. Anche Pierre dà il suo contributo: i giganti firmano il break di 17-3 che convince coach Recalcati a chiamare timeout. Patterson e Iannuzzi riducono il gap, la bomba di Hatcher manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 51-39. I giganti entrano in campo nel secondo tempo in gas: gli uomini di coach Federico Pasquini siglano un break di 9-0 con Planinic ad aprire i giochi, Pierre in lunetta e Bam Bam Bamforth dall’arco. Jones e Garrett fermano l’emorragia ma il Banco è in striscia. A condurre i sassaresi un super Dyshawn Pierre autore di un terzo quarto di grande intensità e concretezza: è la sua schiacciata in contropiede a siglare il massimo vantaggio +22 (69-47). I piemontesi accorciano le distanze, al 30’ il tabellone dice 71-53. Non cambia il copione nell’ultima frazione: il Banco scappa via, Torino insegue. A deliziare il pubblico del PalaSerradimigni Dyshawn Pierre che mette a segno il suo high stagionale chiudendo con 27 punti a referto. Finisce 92-80.Sala stampa. Il coach dell’Auxilium Torino Carlo Recalcati commenta a caldo il match: “Spesso ci si dimentica che bisogna fare i complimenti agli avversari: questa sera noi abbiamo concesso molto e la nostra difesa per lunghi tratti è stata tutt’altro che impeccabile ma la Dinamo è stata brava a sfruttare ogni occasione. Grazie a una ottima circolazione di palla Sassari ha sempre trovato l’uomo libero per il tiro da tre oppure -se chiudevamo sul tiro da fuori- il rollante che andava dentro l’area. Peccato perchè avevamo iniziato la partita nel modo giusto, bilanciando bene attacco e difesa ma poi ci siamo disuniti subendo il primo break nel secondo quarto che è stato ampliato nel resto della partita, per me è stato quello decisivo perché in un attimo abbiamo preso 10 punti di scarto e da allora non siamo riusciti a invertire l’inerzia. Al momento siamo questi, sicuramente non è facile giocare senza il centro titolare e ieri è mancato Vujacic per un infortunio subito durante l’allenamento di ieri. Dobbiamo essere capaci di accettare il momento, non farci prendere dalla frenesia e continuare a lavorare di più in allenamento. Complimenti a Sassari”.Dinamo Banco di Sardegna 92 – Auxilium Torino 80Parziali: 23-25; 28-14; 20-14;21-27.Progressivi: 23-25; 51-39; 71-53; 92-80Banco di Sardegna. Spissu, Casula, Bamforth 18, Planinic 16, Devecchi 3, Randolph, Pierre 27, Jones, Hatcher 5, Polonara 8, Picarelli, Tavernari 15. All. Federico Pasquini.Auxilium Torino. Garrett 12, Poeta 11, Stephens, Patterson 10, Washington 5, Okeke 4, Jones 15, Mazzola 15, Tourè, Iannuzzi 8. All. Carlo Recalcati