Fischi al coach Pasquini, Sardara: "Non mi sento il presidente di questa Dinamo"

OLBIA. A commentare la partita questa sera è stato solo ilpresidente Stefano Sardara:“Lasciamo le statistiche agli allenatori e parliamo di altro. Parliamo deifischi che ho sentito all’inizio della partita rivolti all’allenatore quando èstato presentato dallo speaker dopo i giocatori. Lo faccio in maniera serenaperché credo che sia il momento di dirci tutto: quando nel 2011 ho deciso dibuttare anima e cuore in questo progetto, l’ho fatto perché mi sentivo parte diuna comunità che fa della Dinamo un punto di forza. E’ il nostro essere. Sonoanche consapevole che i fischi facciano parte del gioco: si paga il biglietto esi può fare ciò che si vuole. Ma fischiare prima della partita, un allenatorescelto dalla società - e credo che in questo momento sia l’unico allenatore inItalia scelto dai giocatori - non fa parte del nostro modo di essere. E ionel modo di essere visto stasera non mi ci riconosco, oggi non mi sento ilpresidente della Dinamo. Questa che sto facendo è una riflessione molto serena,anche molto amara, ma non posso non farla, non posso far finta di nulla. Perchéfischiare alla fine della partita ci sta ma farlo prima della partita vuol diremettere i giocatori e l’allenatore in una condizione psicologica sicuramentenon ideale per poter giocare una sfida importante come quella di oggi. Credoche poi sia stata la squadra a dare la risposta sul campo a chi ha fischiato maquesto non cambia il fatto che la comunità Dinamo sia molto diversa da quellache avevo scelto nel 2011 e quindi oggi io davvero non mi sento il presidente.Non mi riferisco solo a me ma a tutto lo staff che oggi ha vissuto con lostesso mio animo quello che si è sentito all’inizio della partita. Un gruppo chelavora tante ore al giorno e lo fa perché ha un attaccamento a una società, nona un’entità astratta ma a ciò che noi siamo, ai nostri valori. Se noi stiamodiventando quanto visto stasera io non mi ci riconosco più”.

