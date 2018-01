Nuova modifica alle liste del partito democratico per Olbia, al posto di Chessa entra Paolo Bittu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La novità riguarda proprio Olbia con la sostituzione di Ninni Chessa, attuale capo di gabinetto di Barbara Argiolas all’assessorato regionale al turismo, con Paolo Bittu presidente dell’assemblea provinciale del Pd e membro del direttivo cittadino. L’altra grande novità riguarda Gianfranco Ganau, presidente del consiglio regionale che correrà per un posto al senato della repubblica sostituendo così la casella occupata da Luigi Lotto.Oggi è l’ultima giornata utile per la consegna delle liste, chissà che all’ultimo non ci siano altri cambiamenti, anche perché le varie aree e correnti non sembrerebbero essere contente di come sono stati distribuiti i collegi. A Olbia e Sassari rammarico per l’esclusione di Gian Piero Scanu e Luigi Manconi entrambi sempre in prima linea per la difesa dei diritti fondamentali dei sardi e nella conquista di importanti battaglie per il territorio.