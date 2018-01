Nuovo importante traguardo del team dell'Angedras Taekwondo del maestro Antonio Carta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una splendida cornice di pubblico composta da amici, parenti e genitori quella presente a Nuraxinieddu presso istituto agrario, dove domenica 28 gennaio si sono svolti gli esami per cintura nera di taekwondo. Tra i circa 100 atleti presenti, a portare in alto i colori dell’Angedras Taekwondo del Maestro Antonio Carta, è salito sul tatami l’atleta olbiese Cristian Fresi Roglia, classe 2005.Dopo 6 anni di intensi allenamenti, diversi titoli regionali sia nell’ambito del combattimento che delle forme, Fresi Roglia si è presentato davanti alla commissione federale con la massima concentrazione, impegno, dimostrando tutta la sua bravura. Con determinazione e caparbietà ha seguito il suo percorso, senza mai mollare. Ieri ha dimostrato davanti alla commissione tutta la sua bravura e classe, in tutte le prove eseguite. Una promozione a pieni voti la sua.“Il passaggio di cintura non significa solo avere appreso le tecniche del taekwondo, ma aver imparato attraverso di esso a conoscersi, a relazionarsi con gli altri, a crescere nel rispetto dei propri compagni e del proprio insegnante, a formare una propria identità, a superare le difficoltà a cui si può andare incontro”. Raggiunto l’obietto, Fresi Roglia si prepara per i prossimi campionati italiani di combattimento, previsti il 2, 3, 4 marzo al Palaltogusto di Olbia.